"С 1 по 9 августа в работе будут задействованы 18 автобусов большого и малого классов из филиалов Мытищ, Королева, Балашихи, Домодедова, Химок и Долгопрудного. Автобусы встретят пассажиров в Москве, затем перевезут до места проведения мероприятия и обратно", — говорится в сообщении.

Все транспортные средства прошли необходимый предрейсовый контроль: специалисты проверили системы, влияющие на безопасность перевозок и комфорт пассажиров, а водители прошли дополнительный инструктаж о строгом соблюдении правил перевозки пассажиров.

Также в целях безопасности на предприятии продолжается ежедневная дезинфекция подвижного состава.

В пресс-службе министерства транспорта и должной инфраструктуры области "Интерфаксу" уточнили, что бесплатные автобусы будут отходить от станции метро "Речной вокзал" в 9:30, 11:30, 12:00, и 15:00. Обратно автобусы будут увозить гостей в 23:30.

Ранее сообщалось, что музыкальный фестиваль Чайковского пройдет в Клину с 31 июля по 9 августа.