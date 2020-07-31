Пресс-служба губернатора региона сообщает в пятницу, что меры продлены до 16 августа.

При этом с 3 августа возобновится работа курорта местного значения "Соленые озера", который находится в Соль-Илецке.

"Бронирование мест, прием и размещение гостей разрешены в Соль-Илецке, а также иных пансионатах, домах отдыха, расположенных на территории региона — при обязательном соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора", — говорится в сообщении.

При этом возобновляется работа детсадов, каждое учреждение будет открываться после согласования с Роспотребнадзором.

Кроме того, с 3 августа открываются фитнес-центры, которые также должны соблюдать рекомендации надзорных санитарных органов.

"Разрешены также встречи кандидатов в депутаты представительных органов власти и на иные выборные должности с количеством участников не более 15 человек на придомовых территориях с соблюдением социальной дистанции и при условии использования средств индивидуальной защиты", — отмечается в сообщении.

Также указ обязует работодателей проверять наличие отрицательного результата теста на COVID у сотрудников, выезжавших за пределы региона, и не допускать их без подобной справки до своих обязанностей раньше окончания 14-дневного карантина.

Как сообщалось, в Соль-Илецке с середины мая вводился карантин, который несколько раз продлевался и в итоге был снят 8 июня. При этом бронирование и размещение туристов в домах отдыха на территории Соль-Илецка было приостановлено из-за действующего в регионе режима ограничений в связи с распространением COVID-19.