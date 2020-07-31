"Возобновление авиасообщения с Россией вдохнет жизнь в пострадавший из-за пандемии туристический сектор Турции. Сезон продлится до октября-ноября. Есть все основания полагать, что турпоток из РФ за оставшиеся пять месяцев достигнет показателей аналогичного периода 2019 года, когда в Турцию приехало 3,3 млн российских туристов", — пишет портал.

В 2019 году в Турции отдохнули 7 млн россиян.

Председатель Anex Tourism Group Нешет Кочкар, которого цитирует портал, заявил, что турпоток из России за оставшиеся пять месяцев может и превысить прошлогодние цифры за аналогичный периолд, если эпидемиологическая обстановка будет стабильной. В свою очередь в Федерации отельеров Турции (TUROFED) заверили, что гостиницы завершили все приготовления к приему туристов и приняли все меры предосторожности.

Всего с 1 августа в Турцию смогут летать граждане 32 стран, включая Россию. Минтранс страны ведет переговоры еще с 20 государствами.

Согласно статистике министерства культуры и туризма Турции, турпоток в страну из РФ в первом полугодии упал на 88% до 322 тысяч. В июне из России приехало 4 тыс. человек (годом ранее – более 1 млн).