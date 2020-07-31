"Полеты будут выполняться три раза в неделю", — уточнила она.

Как сообщалось, с 1 августа "Победа" возобновляет полеты в Стамбул (заявленная частота — 5 рейсов в неделю), с 10 августа — сразу в два аэропорта Антальи — "Анталия" и "Газипаша" (9 и 7 рейсов в неделю).

Регулярные рейсы в Турцию "Победа" (входит в группу "Аэрофлота") остановила в конце марта в связи с ограничениями на фоне распространения COVID-19. До этого она летала из Москвы в Анталью, Газипашу, Стамбул, а также из Краснодара в Стамбул.