Как сообщает пресс-служба предприятия, с 9.00 воскресенье до 9.00 понедельника будут отключены фонтаны в Александровском саду, в сквере у Казанского собора, Эрмитажном садике и Парке 300-летия Санкт-Петербурга.

"Такие меры носят вынужденный характер, предпринимаются для безопасности горожан в ходе празднования Дня ВДВ и предотвращения поломок фонтанного оборудования из-за возможных случаев купания в фонтанах", — разъясняют в "Водоканале".

В случае массовых купаний в эти выходные может быть приостановлена работа других фонтанов и фонтанных комплексов Петербурга.

В "Водоканале" просят бережно относиться к фонтанам, напоминая, что они не предназначены для водных процедур даже в самые жаркие дни. Купание в фонтанах может обернуться серьезными травмами для людей, а также повреждением и поломкой оборудования. Кроме того, купание в фонтанах негигиенично, поскольку вода в них техническая.

Купание в фонтанах некоторых бывших десантников в День ВДВ, 2 августа, является плохой традицией, от которой пора отказаться, заявил ранее "Интерфаксу" экс-командующий ВДВ РФ генерал-полковник в отставке Георгий Шпак.

"Есть люди, которые отмечают этот праздник нормально. Есть и те, кто купается в фонтанах. Всё хорошо в меру. Лучше отказаться от чрезмерного употребления спиртного и держать себя в руках", — сказал он.

В ряде российских городов в День ВДВ фонтаны отключают на техобслуживание.

В 2013 году Владимир Шаманов, будучи командующим ВДВ (ныне глава думского комитета по обороне) заявил, что журналисты сами провоцируют бывших десантников в день ВДВ на купание в фонтанах.

В сезоне 2020 года в северной столице работает 60 фонтанов и фонтанных комплексов.