"Послабление касается аквапарков, расположенных на открытом воздухе, а также аттракционов в парках культуры и отдыха. Они смогут начать работу 3 августа при соблюдения ряда условий", — говорится в сообщении.

Отмечается, что аквапаркам разрешат принимать не более 50% посетителей от вместимости объекта, также там раз в неделю будут проверять воду в бассейнах на наличие коронавируса. Аттракционы следует дезинфицировать после каждого посетителя, а также обеспечить на них соблюдение социальной дистанции. Также на всех возобновивших работу объектах работники должны будут соблюдать масочный режим и выполнять рекомендации по профилактике распространения COVID-19.

По данным на 31 июля, в Ростовской области зарегистрировано 12 тыс. 941 заразившихся коронавирусной инфекцией. Выздоровели 10 тыс. 382, умерли — 225 человек.