"Синоптики предупреждают о возможности формирования смерчей над морем на участке Магри-Весёлое с первого по третье августа", — говорится в сообщении.

Также в ближайшие сутки ожидается дождь, гроза и усиление ветра порывами до 15 м/с.

"По поручению главы Сочи все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Также о надвигающейся непогоде проинформированы руководители санаторно-курортных предприятий и арендаторы пляжных территорий", — сообщает пресс-служба.

Жителям и гостям курорта рекомендуется принять все меры предосторожности, а также воздержаться от отдыха вблизи водоемов.

Как сообщалось, 21 июля смерч вышел из моря на берег в Адлерском районе и разрушил пляж в Олимпийском парке (Имеретинская низменность).

Смерчи формируются во время одинаковой температуры воздуха и морской воды. В настоящее время в Сочи температура морской воды и воздуха +28С.