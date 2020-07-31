"Граница между Россией и Абхазией будет открыта в скором времени, возможно, на следующей неделе", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что Роспотребнадзор, специалисты которого ранее находились в Абхазии, дал положительное заключение на открытие границы.

Между тем, в администрации президента Абхазии сообщили, что вопрос, связанный с необходимостью предоставления туристами справок об отсутствии у них заболевания COVID-2019, будет решаться сторонами на взаимной основе.

"В случае, если результаты отрицательного теста потребуются для въезда в РФ, скорее всего, такая справка потребуется и для въезда в Абхазию", — пояснили в администрации.