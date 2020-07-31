"Вблизи мыса Кадильный велика вероятность встречи с хозяином тайги", — сообщила в пятницу пресс-служба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

Медведь "охраняет" свою пищу — тушу изюбря, который сорвался со скалы на берегу Байкала.

"Факт был зафиксирован 26 июля. Человеку на таком пиршестве делать нечего. Более того — место гибели изюбря стоит обходить стороной, иначе конфликта с медведем не избежать", — говорится в сообщении.

На опасном участке тропы инспекторы "Заповедного Прибайкалья" разместили предупреждение для туристов.

Большая Байкальская тропа проходит по территории Прибайкальского национального парка вдоль берега Байкала по маршруту поселок Листвянка — Большие Коты — Большое Голоустное. Имеет протяженность более 60 км. Летом по ней проходит несколько тысяч туристов, в выходные дни одновременно может находиться 300-500 человек.