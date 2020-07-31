"Проект реконструкции включил в себя модернизацию самого здания вокзала, конкорса, пассажирских платформ, пешеходного перехода, замену всех инженерных сетей и систем, а также благоустройство прилегающей территории. Были объединены два отдельно стоящие здания, а общая площадь вокзала увеличилась более чем на 1,2 тыс. квадратных метров. Также проведена перепланировка вокзала и ремонт всех помещений", — рассказали в холдинге.

Там пояснили, что реконструкция позволила улучшить технологию обслуживания пассажиров и исключить пересечение основных пассажиропотоков. Теперь продажа проездных документов располагается в одной части здания, а весь комплекс услуг для ожидающих поездов пассажиров – в другой.

"Особое внимание при реконструкции было уделено созданию безбарьерной среды. Установлены лифты, подъемник для посадки в вагон, пандусы, обновлены санитарные комнаты, размещена касса для маломобильных пассажиров и людей с нарушениями слуха или зрения, а тактильные указатели на полу, ступенях, сходах и поручнях помогают в навигации по обновлённому зданию", — добавили в пресс-службе

После реконструкции изменился фасад здания, а интерьер украсили картины из самоцветов заслуженного художника России Юрия Мандаганова, работы которого представлены в коллекции Третьяковской галереи.