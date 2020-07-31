"Все время я говорил, что наши планы возобновить социальную и экономическую (активность — ИФ) имеют условие — продолжение успехов в борьбе с коронавирусом", — сказал он.

"Теперь нам нужно нажать на педаль тормоза, чтобы удержать вирус под контролем", — продолжил премьер.

Он уточнил, что планы вновь открыть ряд заведений 1 августа, включая казино, боулинг, катки, откладываются минимум на две недели. Джонсон заявил, что крупные мероприятия в помещениях пока не возобновятся, а на свадебных церемониях должны присутствовать не более 30 человек.

Также он сказал, что требование носить маски с 8 августа распространяется на посетителей выставок, кинотеатров, религиозных церемоний.

Джонсон подчеркнул, что борьба с коронавирусом продолжается, однако по сравнению с мартом этого года правительство находится в куда лучшем положении благодаря более значительной информированности о заболевании, более масштабной системе тестирования и отслеживания контактов зараженных.

"Только если люди будут следовать правилам и вести себя безопасно, мы сможем двигаться дальше (с отменой мер — ИФ)", — предупредил премьер.

В середине июля Джонсон выражал надежду, что страна сможет полностью оправиться от эпидемии коронавируса к Рождеству этого года. Однако позднее он говорил, что некоторые страны Европы уже сталкиваются со второй волной коронавируса.

По данным портала Worldometers, в Великобритании за время пандемии зарегистрировано 302 301 случай заражения коронавирусом, 45 999 инфицированных скончались.