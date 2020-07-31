Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон позволяет при строительстве и реконструкции объектов инфраструктуры данного проекта переводить земли лесного фонда в земли иных категорий, после чего допускается "проведение сплошных рубок". Перечень объектов инфраструктуры, под которые на Байкале можно будет проводить сплошные рубки леса, будет установлен правительством, туда запрещено включать объекты, предназначенные для постоянного или временного проживания граждан, а также объекты рекреационной и иной деятельности, не связанной с обеспечением функционирования БАМа/Транссиба.

Кроме того, федеральный закон об особо охраняемых природных территориях дополняется положением, согласно которому до 31 декабря 2024 года региональные власти, органы местного самоуправления могут принимать решения об изменении границ особо охраняемых природных территорий регионального или местного значения. Они могут исключать из границ таких территорий земли, если они предназначены для строительства в рамках БАМа/Транссиба. Ранее, в декабре 2009 года, подобное исключение было принято для строительства объектов к Олимпиаде в Сочи, законом была предоставлена возможность аренды участков на территориях национальных парков.

Закон об экологической экспертизе дополняется положением, по которому до 31 декабря 2024 года при строительстве объектов капитального строительства, предназначенных для модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, в границах особо охраняемых природных территорий необходимо проводить только государственную экспертизу проектной документации, проведение государственной экологической экспертизы не требуется.

В данном случае к объектам модернизации магистральной инфраструктуры относится не только проект БАМ/Транссиб, но и автомобильные дороги общего пользования, мосты, морские и речные порты. Перечень объектов инфраструктуры, в отношении которых предполагается установить ряд экологических исключений, также будет утверждаться правительством РФ.

При этом без ограничения по срокам отменяется экологическая экспертиза при строительстве объектов инфраструктуры на особо охраняемых территориях регионального значения.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.