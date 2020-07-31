"На сегодняшний момент выход из режима (ограничений — ИФ) идет очень быстро. Мы восстановились по пригороду до 65%, по дальнему следованию — порядка 50%. Буквально каждый день идет серьезный прирост", — сказал Белозеров в ходе встречи с премьером (её транслировал телеканал "Россия 24").

"Возвращены более 180 поездов, все наши "птицы" возвращены — "Сапсаны", "Стрижи", "Ласточки", растет занятость подвижного состава", — отметил глава РЖД.

По его словам, наиболее тяжелыми месяцами были апрель и май, когда пассажиропоток снизился в среднем на 70%.

Как сообщалось, перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в РФ в июне 2020 года сократились на 68,2% по сравнению с тем же периодом 2019 г., до 3,6 млн человек. Пригородные перевозки в июне снизились на 44,1%, до 53,3 млн человек.