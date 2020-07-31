"Принял решение направить с проверкой краевую комиссию в Горячий Ключ. Нужен серьезный мониторинг. Мы будем жестко принимать решения по тем районам, где множится точечная застройка, особенно в зоне рекреации", — написал Кондратьев на своей странице в телеграме.

Глава региона также отметил, что аналогичная проверка будет проводиться и в краевом центре — Краснодаре, где существуют серьезные проблемы с возведением объектов социальной инфраструктуры.

"Отдельно рассмотрим ситуацию по Краснодару. Жду полный отчет по ситуации с застройкой свободных участков города. Мы договаривались, что приоритет будем отдавать объектам для людей — школам, детским садам, скверам", — сообщил губернатор.

Ранее сообщалось, что по инициативе Кондратьева, в городе-курорте Анапа работает краевая комиссия, которая проверяет соблюдения законодательства при застройке прибрежных территорий. До 3 августа главе региона будет представлен реестр конкретных зданий и сооружений с выявленными нарушениями.