"В программе стимулирования доступных туристических поездок по России примут участие 1100 туроператоров и 2550 гостиниц, еще около 3700 заявок от гостиниц находятся на рассмотрении и также могут быть включены в программу", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, правительство РФ выделяет 15 млрд рублей на программу стимулирования внутреннего туризма, разработанную Ростуризмом. В ее рамках туристы получат кэшбек на туры по России в размере 5 тыс. рублей за поездку стоимость от 25 до 50 тыс. рублей, 10 тыс. – от 50 до 75 тыс., 15 тыс. – за поездку дороже 75 тыс. рублей. В программе принимают участие все регионы России. Среди условий для туристов – приобретение тура у туроператора либо отеля в онлайне и его единовременная оплата картой "Мир". В путешествие можно отправиться с момента старта программы в августе до 20 декабря 2020 года, поездка должна быть не короче пяти дней/четырех ночей и может включать несколько регионов.

О дате начала продаж Ростуризм обещает объявить в ближайшие дни.

"В настоящий момент туроператоры и гостиницы из всех регионов страны готовят специальные предложения (турпакеты или размещение), которые будут соответствовать условиям программы. Уже сейчас в Ростуризм представлено более 500 тыс. таких предложений от туроператоров и отелей во все регионы страны на разные даты до конца года", — добавили в пресс-службе.

По данным ведомства, вся информация и полный список предложений будут опубликованы на сайте мирпутешествий.рф.