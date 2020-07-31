"Отношения Норвегии и России на Севере характеризуются наличием общих интересов и сотрудничеством для решения общих задач: управление рыбным хозяйством в Баренцевом море, ядерная безопасность, охрана окружающей среды, поиски и спасение на море — это области в которых Норвегия и Россия имеют продолжительные и конструктивное сотрудничество", — сказал Сведал в прощальном видеообращении, которое опубликовано на странице дипмиссии в соцсетях.

Генконсул напомнил, что в северных областях Норвегии и России развита "народная дипломатия и трансграничное сотрудничество людей и организаций в в сфере культуры, спорта, образования и различных общественных структур", и добавил, что с нетерпением ждет открытия границ, чтобы это сотрудничество было продолжено.

По данным дипмиссии, Сведал был назначен на пост генконсула Норвегии в Мурманске в августе 2017 года. Ранее во время дипломатической службы он работал в посольстве Норвегии в Москве, с 2015 года был старшим советником Управления России, Евразии и регионального сотрудничества МИДа Норвегии. Ранее работал переводчиком в пограничном комиссариате в Киркенесе (ближайший к российской границе норвежский город — ИФ). Нес дипломатическую службу в Бангкоке, Пекине, Лондоне.