"Ежегодно в наш регион приезжает более 450 тысяч туристов. Наиболее популярны горнолыжный, экологический, рыболовный и культурно-познавательный виды отдыха. Индустрия туризма — одно из приоритетных направлений для развития экономики, для этого у нас есть весь потенциал. И, конечно, с федеральной поддержкой мы сможем реализовать его быстрее", — сказал Чибис на встрече с главой Ростуризма Зариной Догузовой.

Как отметили в пресс-службе ведомства, Ростуризм договорился синхронизировать с регионом усилия по системному развитию туристической и обеспечивающей инфраструктуры, снятию мешающих развитию туризма избыточных ограничений и барьеров. Будет повышаться доступность и качество туристических услуг. Ростуризм также готов поддерживать инвестиционные проекты в регионе.

"В Мурманской области, столице Арктики, есть все необходимые природные условия для того, чтобы стать местом притяжения для туристов со всего мира. Это и красоты Хибин, и северное сияние, которое на Кольском полуострове можно наблюдать уже в сентябре, и уникальные предложения, как, например, единственный в мире круиз на Северный полюс на атомном ледоколе, и многое другое", — сказала Догузова.

В свою очередь губернатор отметил, что в регионе необходимо создать нескольких туристических кластеров, современный горнолыжный курорт и национальный парк в Хибинах и природный парк "Териберка" в одноименном селе на берегу океана. Оно известно как место съемок фильма "Левиафан", примечательно своей природой и заброшенными вдоль побережья кораблями.