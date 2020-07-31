"Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал сегодня постановление, снимающее ограничения по работе детских оздоровительных лагерей и объектов общественного питания. Согласно документу, лагеря открываются уже с 1 августа, а рестораны, кафе и другие точки общепита — с 9 августа", — сказано в сообщении.

Отмечается, что кафе и рестораны будут открываться в заявительном порядке. Сначала организация должна подать заявку в муниципалитет, и только после того, как специальная комиссия в течение 5 рабочих дней проверит выполнение санитарных правил, ресторан или кафе сможет возобновить деятельность.

Ранее председатель правления Ассоциации рестораторов региона Андрей Веретенников заявлял агентству "Интерфакс — Дальний Восток", что ресторанный бизнес в Хабаровском крае находится в катастрофическом положении на фоне продления до 7 августа ограничительных мер по коронавирусу. Он отметил, что открытие летних веранд немного стабилизировало положение, но не решило финансовых проблем предпринимателей.

По данным Ассоциации, только в Хабаровске весной 2020 года было официально зарегистрировано 750 кафе, ресторанов и столовых. По информации пресс-службы администрации города, открыть летние веранды есть возможность у 30%.

Веретенников отмечал, что, по его подсчетам, 15% ресторанов и кафе Хабаровска уже не откроются, "так как не смогли раскрутить доставку". Однако статистически они пока существуют, потому что ликвидация юрлица — долгий процесс.