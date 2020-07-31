"Среди пассажиров есть один крымчанин, это жительница Симферополя, она погибла. Остальные — Краснодарский край, в том числе гражданин Украины с видом на жительство в Краснодарском крае — он пострадавший. Два человека из Сургута и один из Хабаровска", — сказала Перелович.

Микроавтобус Mercedes, который вез туристов из Краснодара в Севастополь, рано утром 31 июля врезался во впереди идущий грузовик в Белогорском районе Крыма на трассе "Таврида". По предварительным данным, водитель уснул за рулем. В результате ДТП погибли девять человек, включая водителя.

Семь пострадавших в аварии, в том числе беременную девушку, госпитализированы в разные больницы. Двоим детям оказали помощь амбулаторно — отец их забрал.

По данным МВД, микроавтобус был взят перевозчиком в аренду, перевозки осуществлялись по заказу. Предварительно установлено, что лицензия у перевозчика есть, нарушений в путевых документах не обнаружено.

Возбуждено два уголовных дела: по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) и по ч. 3 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Проверки начали прокуратура и Ространснадзор.