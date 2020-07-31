Курс доллара США составил 73,98 руб./$1 в 12:11 МСК, что на 80,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Чуть ранее доллар поднимался до 74,02 руб./$1. Евро стоил 87,6 руб./EUR1, подорожав на 95 копеек (это максимальная отметка с 31 марта). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 87,16 копейки — до 80,11 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает падать к доллару и евро днем в пятницу на фоне снижения интереса инвесторов к рисковым активам. Давление на рубль также оказывает спрос нерезидентов на валютную ликвидность в целях репатриации дивидендных выплат российских компаний.

Ускорение темпов роста доллара к рублю связано с возобновлением роста американской валюты на Forex в рамках фиксации прибыли после достижения парой "евро-доллар" максимальных отметок с мая 2018 года ($1,1908). Кроме того, участник рынка приступили к ребалансировке позиций в последний день месяца.