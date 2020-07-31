"За два часа маршрута туристы увидят главные достопримечательности города: Вологодский кремль, каменные храмы, памятники деревянного зодчества, символ местного говора – букву "О" и знаменитый резной палисад", — рассказали в ТИЦ.

Гости будут следовать по специальной разметке на тротуаре – белой линии, напоминающей кружевной элемент "вилюшка". Линия обозначит все то, что должен посмотреть приехавший в Вологду турист – особенно, если у него не так много времени.

Пройти по линии можно будет самостоятельно или с гидом Туристско-информационного центра области, который и выступил инициатором маршрута. В пятницу сотрудники ТИЦ нанесли первый пробный отрезок кружевной линии на Советском проспекте.

Другими составляющими проекта станут карта-путеводитель, аудиогид по маршруту и специальный раздел на сайте vologdatourinfo.ru, где появится вся информация о 60 объектах маршрута (на "Кружевной линии" они будут пронумерованы).

"Планируется, что пройти по "кружевному" маршруту с экскурсоводом можно будет уже в конце августа, стоимость экскурсии составит 2 тыс. рублей. В то же время для любителей исследовать город самостоятельно будет доступен сайт проекта и бесплатная карта-путеводитель формата А3. Аудиогид появится в следующем году", — уточнили в ТИЦ.

Авторская экскурсия "Кружевная линия" стартует от здания Туристско-информационного центра (Советский проспект, 6). Гостям ТИЦ также будут бесплатно доступны паспорта туриста по "Серебряному ожерелью России", открытки с ажурной кружевной птичкой – символом региона и путеводители, которые помогут в путешествии по Вологодчине.