"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 5482 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1396 (25,5%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении штаба.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 839 тыс. 981 случай коронавирусной инфекции, 13 тыс. 963 умерших и 638 тыс. 410 выписанных (8 тыс. 755 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 187 тыс. 608.

В Москве в пятницу, сообщает оперативный штаб, 695 новых случаев COVID-19 за сутки, 14 смертей и 1260 выздоровевших.