СМИ напоминают, что во Вьетнаме, население которого составляет 96 млн человек, более трех месяцев не выявляли передачу вируса непосредственно на территории страны. Новая вспышка болезни произошла в Дананге, однако ее источник пока неясен.

По данным СМИ, за сутки в Дананге выявили 45 случаев коронавируса, и тем самым, общее количество случаев по стране возросло до 509.

В Дананге — популярном направлении для внутреннего туризма — в связи со вспышкой болезни введены ограничительные меры. В город отправили специальную оперативную группу экспертов здравоохранения и более 1 тыс. медиков. В Дананге идет строительство больницы на 1 тыс. мест с целью разгрузить другие медицинские учреждения, причем в четырех из городских больниц ввели карантин.

Тем временем, в столице страны Ханое началось массовое тестирование на коронавирус. Власти закрыли бары и ночные клубы и запретили массовые собрания.