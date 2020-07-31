"У нас есть данные о госпитализации двух человек в результате пожара. Данных о том, что еще кто-то пострадал, у нас нет, но не исключено, что люди могли получить травмы, которые и не потребовали госпитализации", — сказал собеседник агентства.

В региональном следственном управлении СК РФ агентству уточнили, что информация о пожаре уточняется.

Как сообщалось, минувшей ночью произошел пожар в деревянном доме на территории базы отдыха в Алтайском крае, в результате двое туристов получили травмы. Площадь возгорания составила порядка 120 квадратных метров.

Позднее СМИ сообщили о пяти пострадавших в результате пожара.