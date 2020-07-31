"Те, личности которых установлены, — из Краснодарского края", — сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в главном следственном управлении СКР по Крыму.

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования семьям погибших. "Мы сделаем все возможное, чтобы оказать любую необходимую помощь и поддержку", — написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте" в пятницу.

Микроавтобус Mercedes Sprinter рано утром 31 июля врезался во впереди идущий грузовик в Белогорском районе Крыма на трассе "Таврида". По предварительным данным, водитель уснул за рулем. В результате ДТП погибли девять человек, включая водителя.

Семь пострадавших в аварии госпитализированы, двоим детям оказали помощь амбулаторно — отец их забрал.

По информации источника "Интерфакса", водитель микроавтобуса, который зарегистрирован на частное лицо в Краснодарском крае, занимался частным извозом.

Министр транспорта Крыма сообщил агентству, что у водителя, который вез туристов из Краснодара в Севастополь, не было документов на маршрут — по предварительной информации, он работал нелегально.

Возбуждено два уголовных дела: по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) и по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).