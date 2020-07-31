"В связи с широким распространением COVID-19 и неустойчивой динамикой заболеваемости в разных странах мира перед поездкой рекомендуется ознакомится с эпидемиологической обстановкой в стране, которую вы планируете посетить, и по возможности сократить сроки бронирования — бронировать билеты и жилье за несколько дней до вылета", — говорится в сообщении Роспотребнадзора в пятницу.

Ведомство также советует при выборе мест размещения отдавать предпочтения отдельным номерам у официальных представителей гостиничного бизнеса. "Постарайтесь избегать аренды частных домовладений и гостиниц с массовым типом размещения (хостелы). По возможности, старайтесь принимать пищу в личном номере или на открытом пространстве", — говорится в сообщении.

Кроме того, Роспотребнадзор напоминает о необходимости соблюдать меры социального дистанцирования на всем протяжении путешествия (включая транспорт и прохождение паспортного/таможенного контроля).

Фото: Роспотребнадзор

Помимо этого, Роспотребнадзор советует исключить из рациона блюда, для приготовления которых использовались мясо или полуфабрикаты диких животных, не употреблять пищу или напитки из чужой посуды или посуды с признаками загрязнения. В целом в незнакомых местах отдыха, особенно с жарким климатом стоит питаться в заведениях, "где заведомо используются продукты гарантированного качества промышленного производства", пить знакомые напитки и соки промышленного производства, бутилированную или кипяченую воду, и мыть ей фрукты и овощи.

При передвижении по городу следует выбирать услуги такси вместо общественного транспорта, а также соблюдать правила гигиены.

Ведомство советует мыть руки с мылом как можно чаще, особенно, при посещении общественных мест. Если нет возможности помыть руки, рекомендуется использовать антисептики, в составе которых не менее 60% спирта. Во всех общественных местах Роспотребнадзор советует использовать лицевые маски. "Необходимо иметь некоторый запас средств индивидуальной защиты органов дыхания, в связи с тем, что их покупка может быть затруднительной в некоторых странах мира", — отмечается в сообщении.

Купаться нужно "только в специально отведенных местах, около которых оборудована пляжная зона", отмечают в Роспотребнадзоре.

"Во время отдыха следует быть осторожными при контакте с животными, потому что именно они являются источниками многих инфекционных и паразитарных болезней. Не трогайте сами и не разрешайте детям трогать на улице кошек, собак и других животных", — говорится в сообщении.

Чтобы избежать теплового удара, необходимо ограничить прием алкоголя, носить одежду из лёгких и натуральных тканей; головной убор; смазывать открытые участки кожи кремом c UV-фильтром; увеличить количество потребления жидкости.

При первых симптомах заболевания надо сразу же обратиться к врачу и не заниматься самолечением, отмечает ведомство.