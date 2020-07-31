"Туристы, ехали отдыхать", — сказали в управлении.

Микроавтобус Mercedes Sprinter рано утром в пятницу врезался во впереди идущий грузовик в Белогорском районе Крыма на трассе "Таврида". По предварительным данным, водитель уснул за рулем. В результате ДТП погибли девять человек, включая водителя. Семь пострадавших в аварии госпитализированы, двоим детям оказали помощь амбулаторно.

По информации источника "Интерфакса", водитель микроавтобуса, который зарегистрирован на частное лицо в Краснодарском крае, занимался частным извозом. В момент ДТП он был трезв, но не соблюдал режим труда и отдыха.

Министр транспорта Крыма Сергей Карпов сообщил агентству "Интерфакс-Юг", что водитель микроавтобуса ехал по маршруту без документов. "Это перевозчик, предварительно, нелегальный. Следовал из Краснодара в Севастополь без документов на маршрут", — сказал министр.

Возбуждено два уголовных дела: по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств — ИФ) и по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей).