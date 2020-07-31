"Пожар случился ночью: сообщение поступило от очевидца, он рассказал о возгорании в двухэтажном доме на территории одной из баз отдыха, расположенной на Айском тракте. Объятое огнем строение покинули 25 человек. Два человека из числа постояльцев получили травмы", — сказали в пресс-центре.

Там отметили, что к работе были привлечены 14 пожарных, благодаря которым огонь не распространился на соседние постройки.

"Площадь возгорания составила порядка 120 квадратных метров. Причины и обстоятельства случившегося выясняются", — добавил собеседник агентства.