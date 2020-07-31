"Будем открывать лагеря по мере их готовности с 1 августа и далее 3, 4, 8 августа. Сейчас работники лагерей сдают тесты", — сказала Хлебникова в пятницу журналистам.

По ее словам, всего в крае в августе смогут отдохнуть 3 тыс. детей, включая около 1,7 тыс. ребят, которые будут посещать пришкольные лагеря. Родителям необходимо будет предоставить справки об отсутствии у детей контактов с больными COVID-19.

Решение об открытии лагерей было принято ранее на заседании оперативного штаба, которое провел временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Он подчеркнул, что на этот шаг власти идут только на условиях соблюдения строгого санитарного режима во всех учреждениях.

"Детские лагеря нужно открывать. Риск заражения у детей ниже, когда они находятся под присмотром профессиональных педагогов. Но есть одно важное условие — подростки должны отдыхать только в своих муниципалитетах. Переезжать в другие места края никто не должен", — сказал Дегтярев.

Детей готовятся принять девять загородных лагерей. Три из них в Хабаровске, три — в Комсомольске-на-Амуре, один — в Амурском районе и ещё два — в районе имени Лазо. Все они уже имеют соответствующие заключения Роспотребнадзора. Наполняемость детских учреждений составит не более 50 процентов.