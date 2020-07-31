Новые рельсовые автобусы РА-3 "Орлан" начали курсировать по этому маршруту в четверг. Время в пути займет 1 час 29 минут, что почти на час меньше, чем обычный пригородный поезд. По ходу следования запланированы остановки на станциях Строкино, Ермолино, Каминский, Горкино и Вичуга.

Отмечается, что расписание скоростных поездов Иваново — Кинешма синхронизировано со временем прибытия скоростных "Ласточек", курсирующих между Иваново и Москвой.

"Орланы" Иваново- Кинешма будут курсировать двухвагонными составами с общим количеством мест для сидения 138.

Иваново — Кинешма является одним из самых популярных пригородных маршрутов в Ивановской области. Ежесуточно на этом направлении пригородные поезда перевозят порядка 500 человек.

Кинешма является вторым по величине и экономическому потенциалу городом области, играет важную роль в культурной, научной и общественной жизни региона.

На территории города сосредоточено множество памятников истории и культуры. Расположение на живописном берегу Волги, наличие малых рек способствуют организации водного туризма, рыбалки, проведению спортивных соревнований на воде.