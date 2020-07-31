"Все кафе и рестораны будут работать с соблюдением социальной дистанции в 2 метра", — сказал Николаев. При этом запрещается банкетное обслуживание, в том числе специальных мероприятий.

Глава также отметил, что если предприятия не будут соблюдать все меры безопасности, то решением суда им могут предъявить штрафы или будет приостановлена деятельность.

Кроме того, государственные и муниципальные учреждения возобновляют предоставление услуг, но по предварительной записи. Для иных же организаций и индивидуальных предпринимателей деятельность приостановлена до 14 августа.

"Рестораны, кафе, бары и иные предприятия общественного питания, расположенные в торговых центрах, могут только оказывать услуги по доставке и продаже на вынос готовой еды", — сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Продлена самоизоляция гражданам старше 65 лет, а также лицам, имеющими хронические заболевания и состояния иммуносупрессии (угнетение иммунитета по той или иной причине — ИФ).

Как сообщалось, 2 июля в Якутии начат второй этап снятия ограничений.

Снят режим самоизоляции, кроме лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниям. Вновь заработали торговые центры (без фудкортов и игровых зон), библиотеки, музеи, туристические базы, организованные пляжи. Кроме того, летние веранды в кафе могут работать до 00:00 часов.

Ранее власти заявляли, что на третьем этапе снятия ограничений в Якутии заработают кинотеатры, спортивные залы, откроются детские лагеря.