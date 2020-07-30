"В последние дни августа мы проведем фестиваль, гастрономический фестиваль. Очень важно, чтобы он был качественно организован, чтобы там были очень привлекательные цены, чтобы толкотни лишней не было", — сказал Воробьев в эфире телеканала "360".

Заявки на участие подали уже 260 сыроваров, ожидается более 300 участников. В этом году на фестивале впервые представят свою продукцию российские виноделы. В пресс-службе комитета по туризму Московской области "Интерфаксу" уточнили, что фестиваль пройдет 27-30 августа. В 2019 году в мероприятии приняли участие представители 141 сыроварни.