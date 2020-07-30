Внутрироссийские перевозки сократились также вдвое — до 288,7 тыс. человек, международные — почти в 3 раза, до 70,7 тыс. человек.

Объем перевезенных грузов и почты за январь-июнь текущего года составил более 2,1 тыс. тонн против 2,9 тыс. тонн годом ранее.

Авиакомпания за отчетный период выполнила более 8,1 тыс. рейсов (в первом полугодии 2019 года — 12,2 тыс. рейсов), из них 1,2 тыс. — международных (3,1 тыс.), 6,9 тыс. — внутренних (9,1 тыс.)

Как сообщалось, авиакомпания "Аврора" в 2019 году перевезла почти 1 млн 658 тыс. пассажиров, что на 2,2% больше, чем в 2018 году.

До пандемии коронавируса "Аврора" на регулярной основе выполняла полеты по международным маршрутам в Сеул, Пусан, Харбин, Пекин, Токио, Саппоро. Внутрироссийские направления были представлены маршрутами в Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток, Магадан, Якутск, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Благовещенск, Николаевск-на-Амуре, Комсомольск-на-Амуре. Также компания выполняет регулярные социально значимые рейсы внутри Сахалинской области и Приморского края.

Флот авиакомпании насчитывает 23 самолета, включая десять A319, десять DHC-8 и три внутрирегиональных DHC-6 Twin Otter.