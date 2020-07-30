Новый подвижной состав, выполненный в виде двухвагонных сцепов, оборудован системами климат-контроля, экологически чистыми санитарными комнатами, установлены душевые кабины, конструкция штабного вагона позволяет одновременно проезжать двум пассажирам с ограниченными возможностями и двум сопровождающим.

Обновление парка поездов дальнего следования осуществляется в рамках долгосрочного контракта между ФПК и АО "Трансмашхолдинг".

Как сообщила пресс-служба губернатора Саратовской области со ссылкой на главу ПривЖД Сергея Альмеева, для оснащения поезда "Балаково-Москва" в регион поступили 33 двухсцепных вагона 2020 года выпуска нового модельного ряда на общую сумму 1,8 млрд рублей, из них — 18 плацкартных, 10 купейных, 5 штабных.

По данным ПривЖД, всего в Приволжском филиале ФПК с учетом последней поставки 32 плацкартных, 28 купейных и 8 штабных вагонов нового типа, они также включены в состав фирменного поезда N1/2 "Волгоград" сообщением Волгоград — Москва.

Первый новый купейный вагон ФПК запустила в октябре 2019 года на маршруте Москва — Белгород.