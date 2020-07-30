"Из них 6,4 тыс. жителей Москвы и области доставили из аэропортов до дома, а 3,7 тыс. человек размещены в областных обсерваторах для соблюдения двухнедельного карантина", — говорится в сообщении.

По поручению губернатора региона Минтранс Мособласти для перевозки граждан предоставил 120 автобусов и водителей.

Всего с начала апреля областной Минтранс встретил из аэропортов более 41,3 тыс. пассажиров, которые прилетели из 69 стран.

Ежедневно в аэропорты региона прибывает от 1-го до 4-х вывозных рейсов, на каждом находятся от 80 до 360 пассажиров, среди которых маломобильные граждане, родители с грудными детьми, хозяева с домашними животными. Для всех пассажиров при встрече и перевозке организованы комфортные условия. Все прибывшие в страну граждане проходят обязательный 3-этапный санитарный контроль на территории аэропорта.