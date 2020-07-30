Между тем, никакой достоверной информации о лечебных свойствах грязи в этом источнике и ее безопасности для здоровья человека нет.

В администрации Сочи и управлении Роспотребнадзора агентству сообщили, что не располагают данными о составе грязи в источнике. По их информации, заброшенные строения находятся на территории Сочинского нацпарка.

В то же время, в руководстве нацпарка агентству сообщили, что источник находится не на территории нацпарка, а лишь граничит с ней.

"Исследования и экспертизу на предмет лечебных свойств жидкости нацпарк не проводил. За безопасность людей, которые самостоятельно проводят несанкционированное лечение, отвечает собственник земельного участка либо лицо, использующее земельный участок по договору аренды", — говорится в официальном ответе на запрос агентства.

"Арендатор должен принять все меры по ограничению доступа к грязевому источнику. Но и сами граждане должны понимать, что их необдуманные действия могут нести вред здоровью и привести к печальным последствиям", — отметили в нацпарке.

В свою очередь, директор кафе, территория которого граничит с заброшенным природным источником, Михаил Гугушвили сообщил агентству, что неоднократно пытался закрыть проход к грязям по арендованной им земле. Он также неоднократно обращался в различные службы, "но все открестились". "25 лет я мучаюсь, написал везде, что купание запрещено, поставил забор, его сломали", — отметил собеседник агентства.