"Количество билетов ограничено, хотя в прошлом году фестиваль посетило 10 тысяч поклонников музыки. С учетом дистанции мы, наверное, сможем разместить по тысячи зрителей в день", — сказал Бутман в четверг в ходе пресс-конференции, посвящённой проведению фестиваля.

Он уточнил, что площадка фестиваля будет организована в поле, также будут соблюдены все меры защиты.

Как ранее сообщала пресс-служба министерства культуры региона, VI Международный фестиваль "Jazzовые сезоны" пройдет в музее-заповеднике "Горки Ленинские" 22 и 23 августа.

В этом году на фестивале выступят бессменные хедлайнеры "Jazzовых сезонов" Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Лариса Долина, Сергей Мазаев, а также Трио Олега Аккуратова, певица Fantine и ее группа.

В Минкульте уточнили, что помимо джазовой музыки на фестивале будут мероприятия для любителей живописи и спорта.