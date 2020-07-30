"Палаточные детские лагеря остаются под запретом, а театры, кино- и концертные залы открываются при условии их максимального заполнения наполовину", — добавил собеседник.

Разрешаются спортивные соревнования в командных видах спорта при числе присутствующих менее 50 человек. В медицинских учреждениях возобновляются плановые госпитализации, профилактические осмотры, вакцинация.

Как прежде, запрещена деятельность ночных клубов, детских игровых комнат, буфетов в поликлиниках и больницах, а также любые массовые мероприятия, добавили в пресс-службе.