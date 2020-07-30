"На мой взгляд, мы вышли на минимальный уровень, ниже которого опускаться не будем, потому что в Москве передвигаются миллионы людей, сотни тысяч приезжают из других регионов. И, конечно, лелеять надежду, что мы уйдем в ноль или в какие-то минимальные значения, вряд ли приходится. Поэтому в ближайшие недели будет продолжаться такая же картина, как и в предыдущем месяце. То есть, мы будем находиться в коридоре от 650 до 700, плюс-минус 50", — сказал Собянин.

По его словам, аналогичная картина ожидается по числу госпитализаций с коронавирусом, выявленных ковидных случаев пневмонии и по другим показателям.

"Ситуация дальше может осложняться в период возрастания гриппа, ОРВИ в период сезонных заболеваний. Чтобы этого не произошло, необходимо раньше, чем в предыдущие годы, (сделать — ИФ) прививки от сезонного гриппа и ждать вакцину", — отметил Собянин.

Он также напомнил, что в настоящее время уровень заболеваемости COVID-19 в Москве в десять раз ниже относительно пикового периода в начале мая.