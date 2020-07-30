"В связи с эпидемиологической обстановкой летом 2020 года в регионе функционирует единственный детский оздоровительный лагерь в селе Манжерок. В лагере отдыхают ребята из школы-интерната для детей-сирот. Инспекционная проверка выявила нарушения, способные негативно отразиться на здоровье детей. Установлено, что в столовой в умывальниках нет мыла для мытья рук. Посуду моют недостаточно горячей водой", — говорится в сообщении.

Кроме того, персоналом используются чайники с отбитой эмалью, в половине корпусов на кроватях нет покрывал. Также не ведется контроль за температурой тела у сотрудников. В отношении администрации интерната возбуждено административное производство. В Республике Алтай лабораторно подтвержден 1 тыс. 551 случай коронавируса.