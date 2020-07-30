"Согласно данным последнего опроса, около 52% жителей ОАЭ обеспокоены возвращением иностранных туристов, с которыми они теперь будут совместно посещать достопримечательности, торговые центры, рестораны и другие общественные места. В то же время, 83% респондентов согласились, что возобновление туризма хорошо для экономики", — пишет портал.

Наиболее озабочены из-за иностранцев молодые люди в возрасте 18-24 лет, наименее – жители старше 45 лет. При этом семь из десяти опрошенных волновала страна, из которой прибывают туристы.

Дубай открыл границы для иностранных туристов в начале июля. С тех пор эмират посетили путешественники более чем из 30 стран, включая Францию, Германию, Малайзию, Великобританию и США. Как пишет газета Khaleej Times, 1 августа всем туристам при въезде в Дубай понадобятся тесты ПЦР с отрицательным результатом на COVID-19.