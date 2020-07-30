"Визовый центр открыт для выдачи паспортов, начиная с 3 августа, каждый понедельник, вторник, среду с 10.00 до 14.00. Пожалуйста, учтите, что выдача паспортов без предварительной записи осуществляться не будет. Подача заявлений на визу всё ещё приостановлена", — уточнили в генконсульстве.

Финские визовые центры в Выборге, Великом Новгороде и Вологде возобновили выдачу паспортов с одобренными визами с 6 июля. Как сообщалось, ограничения на пересечение финляндско-российской границы продлены до 25 августа. Власти Финляндии ожидают снижения заболеваемости коронавирусом в РФ.