При этом во втором квартале доходы составили всего 12 млн манатов.

"58,7% доходов за первое полугодие были получены за счет сдачи номеров, 28,6% — от продажи напитков и продуктов питания, 3,3% — за счет оказания лечебных и оздоровительных услуг, 9,4% — от оказания других услуг", — отметили в Госкомстате.

В целом, в отчетный период туристы в Азербайджане совершили 585,9 тыс. ночевок в гостиницах (спад на 55,9%). При этом основное число ночевок пришлось на гостиницы Баку — 58,8% от общего числа. В Гусарах этот показатель составил 8%, Габале — 8,1%, Нафталане — 4,2%, Губе -4,7%, Нахчыванской Автономной Республике — 3,1%, Лянкоране — 1,7%, Шабране — 1,4%, Мингячевире — 1,1%, в Гяндже — 0,8%, в других районах — 8,1%.

При этом 340,8 тыс. (спад на 64,3%) или 58,2% всех ночевок были совершены иностранными гражданами или лицами без гражданства. Из них 15,6% приходится на туристов из России, 11,2% — ОАЭ, 11,2% — Саудовской Аравии, 6,8% — Турции, 6,4% — Индии, 5% — Кувейта, 5,3% — Великобритании, 3,3% — Ирана, 2,9% — Израиля, 2,2% -США, 1,8%- Катара, 1,7% -Ирака, 1,5% — Пакистана, 1,5% — Казахстана, 1,6% — Германии, 1,2% — Италии, 1% — Грузии, 0,9% — Бахрейна, остальные 17,7% — из других стран.

По данным статистики, за шесть месяцев текущего года средний уровень загрузки отелей по республике составил 7,6% против 21,6% за январь-июнь 2019 года, в том числе по Нафталану — 21,7%, Бейлагану — 21,8%, Гусарам — 13,6%, Шабрану — 12,8%, Губе — 11,8%, Баку — 11,4%, Нахчыванской Автономной Республике — 8,3%.

В Госкомстате отмечают, что спад по всем показателям вызван пандемией коронавируса, которая оказала значительное негативное влияние на туристическую индустрию по всему миру.