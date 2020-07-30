"С 5 августа открывается сезон охоты на птицу с подружейными собаками. Охота на водоплавающую дичь и барсука будет разрешена с 15 августа. На зайцев, лосей, бобров, ондатр в угодьях региона поохотиться можно будет только осенью", — сказал Королев.

По его словам, 15 охотпользователям выданы разрешения на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания. Это позволило дополнительно воспроизвести и заместить охотничьи ресурсы, численность которых упала из-за распространения африканской чумы свиней среди диких кабанов.

В 17 вольерах хозяйства содержатся более 1 тысячи животных: благородные и пятнистые олени, марал, европейская лань.

Выдача охотничьих билетов полностью переведена в электронный вид. Заявку нужно подать через портал Госуслуги, согласование займет около пяти дней, подчеркнул Королев.

В Тульской области общая площадь охотничьих угодий превышает 2,5 млн гектаров. В регионе насчитывается 30 общедоступных охотничьих хозяйств, расположенных в 17 районах.