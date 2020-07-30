"В ходе переговоров, которые запланированы в Москве, будут обсуждаться вопросы открытия границы, а также другие аспекты двустороннего сотрудничества", — сообщил Бжания "Интерфаксу".

Ранее в четверг дипломатический источник сообщил "Интерфаксу" о том, что Бжания прибыл в российскую столицу с рабочим визитом накануне вечером. По словам собеседника агентства, в ходе визита намечены встречи абхазского лидера с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком и рядом представителей российского правительства.