"Пассажиропоток восстанавливается, но пока он отстает от того, который был до ситуации с коронавирусом, на 30%", — сказал он.

Так, с 1 августа "Аэрофлот" возобновляет второй ежедневный рейс из Барнаула в Москву, а с 4 августа "КрасАвиа" вводит дополнительный четвертый рейс в Красноярск (до этого было три рейса в неделю), следует из материалов на сайте аэропорта.

Кроме того, по словам представителя аэропорта, в августе туроператор Pegas Touristik откроет чартерную программу из Барнаула в Анталию (Турция), но полеты будут выполняться через Ростов-на-Дону.

Как сообщалось, в конце марта после ввода ограничительных мер из-за коронавируса пассажиропоток аэропорта Барнаула резко снизился — вдвое по сравнению с докризисным периодом. Авиакомпании отменяли большую часть рейсов.