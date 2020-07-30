В этот перечень включаются предприятия, имеющие региональное значение и оказывающие существенное влияние на занятость горожан и социальную стабильность.

"Сфера гостеприимства только недавно возобновила работу. По мере улучшения эпидемической ситуации и сокращения ограничительных мер эти предприятия заработают в полную силу. Но сейчас город должен поддержать их", — отметил губернатор Александр Беглов.

Критерий для включения в перечень — выручка за календарный год не менее 850 млн рублей и среднесписочная численность сотрудников не менее 175 человек. Для гостиниц также обязательно наличие свидетельства о присвоении определенной категории.

Организации, включенные в перечень, будут проходить постоянный мониторинг финансово-экономического состояния, в сложной экономической ситуации они смогут рассчитывать на государственную поддержку, говорится в сообщении.