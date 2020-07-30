Она назвала результаты исследования сенсационными.

Про более мелкие "голубые камни" Стоунхенджа уже было известно, что их привезли из Уэльса. Происхождение сарсенов не могли в точности установить на протяжении четырех столетий, хотя была гипотеза, что их добыли где-то под Мальборо. Результаты исследования, установившего точное происхождение камней, опубликованы в журнале Science Advances. Руководил группой профессор физической географии Дэвид Нэш из Университета Брайтона.

Научного прорыва помогло добиться решение участника раскопок 1958 года, 89-летнего Роберта Филипса, вернуть метровый обломок сарсена, который он хранил в личной коллекции. В фонде English Heritage отметили, что это решение дало ученым возможность провести исследование с разрушением образца и стало решающим в исследовании вопроса.

Ученые изучили состав пород сарсенов, в том числе с помощью рентгеновской флуоресцентной спектрометрии. Они установили сходство 50 мегалитов по составу. Затем они применили к возвращенному обломку масс-спектрометрию с индуктивно-связанной плазмой и атомно-эмиссионную спектроскопию с индуктивно-связанной плазмой м сравнили с результатами такого же анализа подборки аналогичных камней из разных каменоломен юга Британии.

Авторы исследования полагают, что их работа может положить начало новому обсуждению загадки, каким образом мегалиты были доставлены к месту строительства Стоунхенджа.

Сарсены массой от 20 до 30 тонн образуют центральную "подкову" из трилитов, а также являются вертикальными опорами внешнего круга Стоунхенджа. Считается, что он был возведен примерно в 2500 году до нашей эры.