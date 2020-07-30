"В Москве средневзвешенная загрузка международных брендированных гостиниц во втором квартале 2020 года составила 12,4%, что на 84% ниже аналогичного показателя 2019 года (79,5%). Тариф по рынку (ADR) снизился на 13%, до 6 560 рублей, заметнее всего – в демократичных сегментах рынка. А средневзвешенный показатель доходности на номер (RevPAR) снизился более чем на 86% до критически низкого уровня – 815 рублей", — рассказали в компании.

Во втором квартале года загрузка гостиниц класс люкс упала на 93% (с 76 до 5,5%), дорогих отелей высокого ценового сегмента – на 92% (с 76 до 5,9%), гостиниц высокой категории – на 89% (с 79,8 до 8,8%), дорогих отелей среднего сегмента – на 77% (с 86,7 до 20,4%), гостиниц средней ценовой категории – на 75% (с 77,3 до 19%).

"Нарастающая отрицательная динамика была очевидна уже после 11 марта 2020, а затем усугубилась из-за закрытия гостиниц и перехода к режиму самоизоляции. В июне наметились первые признаки восстановления, особенно в гостиницах среднего ценового сегмента, их загрузка достигла 23-26%. Более дорогие гостиницы восстанавливаются медленнее в связи с отсутствием деловых путешественников, туристов и MICE-мероприятий. Мы ожидаем, что подобная ситуация сохранится до конца сентября-начала октября", — отметили в JLL.

В июле темпы бронирования гостиниц Москвы составили около 30% от объемов прошлого года. Гостиницы более демократичных ценовых сегментов пошли на существенное снижение тарифов, в то время как дорогие отели пока сохраняют прежние цены.

В компании также рассказали, что до конца года в столице ожидается запуск трех крупных гостиниц дорогого сегмента – Four Points Sheraton в аэропорту Внуково, Mövenpick Moscow Taganskaya и Marriott Imperial Plaza.

"Что касается Санкт-Петербурга, то там средневзвешенная загрузка международных брендированных гостиниц во втором квартале 2020 года составила 5,2%, что на 93% ниже аналогичного показателя 2019 года (77,5%). Тариф по рынку (ADR) снизился на 43% до 5 352 рублей. Доходность на номер (RevPAR) упала на 96% и составила 280 рублей", — сообщили в JLL.

В Петербурге, в отличие от Москвы, первым стал восстанавливаться верхний предел высокого ценового сегмента (загрузка в июне – 19%, что существенно больше, чем в других ценовых сегментах). Гостиницы города в среднем опустили тарифы вдвое, благодаря чему многие гости смогли позволить себе размещение в более дорогих отелях.

"Если говорить о других регионах России, то в этом году как никогда популярны рекреационные объекты, SPA-отели, санатории, загородные комплексы. В первую очередь это курорты Краснодарского края, где востребованы отели 4-5*. Небывалый ажиотаж вокруг загородных комплексов Ленинградской области. Московская область, Карелия и Алтай также демонстрируют высокий уровень спроса, при этом на всех направлениях мы видим его перераспределение с летних месяцев на сентябрь", — сообщили в компании.