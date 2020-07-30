"Сейчас в регионе лидирующую позицию занимает самодеятельный, самостоятельный туризм, когда туристы, автолюбители садятся на свои машины, электрички и отправляются в путешествие по Свердловской области. Надо отметить, что бум на посещение природных парков приходился на конец мая и июнь месяцы", — сказала Туканова.

По ее словам, на данный момент в регионе туристический поток на территории природных парков снизился.

Специалист напомнила, что в Свердловской области продолжают действовать ограничения, введенные на фоне распространения инфекции, которые влияют на поток туристов в регион — такие, как обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет, соблюдение социальной дистанции и использование средств индивидуальной защиты.

"Также приостановлена деятельность по приему и размещению граждан на базах отдыха, домах отдыха, санаторно-курортных организациях", — уточнила Туканова, отмечая, что часть организаций работают на данный момент в качестве зон обсервации.

При этом в качестве поддерживающего фактора для турпотока являются открытые веранд кафе и ресторанов, открытые особо охраняемые природные территории и природные парки. "Буквально недавно открылись объекты культуры, в том числе библиотеки и музеи, что уже стало хорошим предвестников в части снятия ограничений для туристов и путешествующих по нашему региону. Без объектов показа, без музеев сформировать турпродукт и провезти туристов по маршруткам практически невозможно", — резюмировала эксперт.

Как сообщалось, в Свердловской области был ослаблен ряд ограничений на фоне коронавируса. В частности, разрешили работу летним верандам заведений общественного питания, открылись библиотеки и музеи. Все организации должны работать с соблюдением установленных санитарных мер на фоне пандемии COVID-19.